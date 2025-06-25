Врач рассказала, кому опасно принимать отвар из ромашки

Отвар из ромашки можно принимать не всем, потому что это лекарственное и биологически активное растение. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, эти цветы могут вызвать аллергию. Кроме того, отвар из них противопоказан беременным и кормящим матерям. В случае чрезмерного приема напитка пациенты могут столкнуться со слабостью, тошнотой и головной болью.

Врач добавила, что в ромашках содержатся кумарины и гидроксилкумарины, которые разжижают кровь.

«Соответственно, если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Прием ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами. Может возникнуть разжижение крови, соответственно, кровотечения, появление синяков — не стоит вместе с антикоагулянтами принимать еще и ромашку», — предупредила Соломатина.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что многие люди во время болезни используют народные методы лечения, включая лечение травами. Однако стоит понимать, что не все травы полезны, а некоторые из них, в том числе популярные среди приверженцев народной медицины, могут быть опасны.

Ранее россиянам напомнили про самые опасные цветы в летних букетах.