Врач объяснила, как отличить «опасное» головокружение от «обычного»

Головокружение — это симптом, который не стоит игнорировать, ведь оно может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. О том, как отличить «опасное» головокружение от «обычного», «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Довольно часто пациенты приходят на прием к врачу с жалобами на неустойчивость, неуверенность при ходьбе, слабость, туман в голове, называя это одним словом головокружение. Головокружение (или вертиго) — это состояние, когда окружающие предметы вращаются вокруг человека. Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал это, когда после продолжительного вращения, например, на карусели, возникало это состояние и проходило самостоятельно спустя короткое время без как каких-либо последствий», — отметила невролог.

Однако, по ее словам, если головокружение возникает само по себе, это может указывать на развитие опасных заболеваний.

«Головокружение, которое у человека возникло остро и сопровождается тошнотой, многократной рвотой, двоением в глазах, снижением слуха, нарушениями координации при ходьбе, онемением части тела может быть опасно и свидетельствовать об одном из серьезных заболеваний. К таковым можно отнести: инсульт, болезнь Меньера, опухоль головного мозга (как доброкачественную, так и злокачественную), нарушение электролитного баланса в организме (недостаток калия), обезвоживание, гипогликемию и анемию. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь», — предупредила специалист.

Также врач рассказала, что к ней на прием часто обращаются пациенты с головокружением, причиной которого является образование отолитов (так называемых камушков — микрокристаллических кристаллов карбоната кальция) во внутреннем ухе.

«В таком случае головокружение возникает при смене положения тела, наклоне вперед, поворотах головы в стороны и называется «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение». Такое состояние очень часто встречается у пожилых людей», — добавила невролог.

Другой разновидностью головокружения, по ее словам, является психогенное. Оно проявляется пошатыванием и неустойчивостью без каких-либо причин. При этом вестибулярный аппарат работает хорошо.

«Только опытный врач сможет определить вид головокружения и помочь пациенту. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, ведь данный симптом может указывать на наличие опасных для жизни заболеваний», — резюмировала Зинчева.

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