В Москве спасли корги с килограммовой опухолью

Сотрудники из московской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных спасли собаку породы корги по кличке Ричард, у которой обнаружили опухоль весом почти 1 кг. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, у животного выявили неоплазму почки — орган из-за опухоли стал в несколько раз больше. Ведущий ветврач, хирург Александр Степанов совместно с коллегами провел пациенту операцию по удалению почки, чтобы избавиться от образования.

«Корги-пемброк после сложной операции провел четыре дня в стационаре и успешно восстановился. Питомцу уже сняли швы, контрольные анализы крови были в норме, и сейчас Ричард чувствует себя хорошо», — добавили в госветслужбе.

Ветеринарам удалось вернуть питомца к полноценной жизни, однако, ему придется соблюдать диету и проходить обследования раз в полгода.

До этого в Ртищевском районе Саратовской области спасли кокер-спаниеля по кличке Джорджи, который отравился собачьими «лакомствами». Хозяйка питомца уточнила, что после еды у него появилась слабость и пропал аппетит.

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