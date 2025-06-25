На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как россияне выдерживают летние переработки

RT: хороший сон – основной способ 49% россиян справиться с летними переработками
close
Depositphotos

Многие россияне вынуждены летом работать больше, чем в другие сезоны – об этом сообщили 28% участников соответствующего опроса. Справляться с этим большинству из них помогают хороший сон, витамины и хобби, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Отметим, что 37% трудоустроенных россиян заявили о положительном отношении к переработкам только в том случае, если за это им доплачивают – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков. Только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Причем чаще других сталкиваются с переработками жители Казани (40%), Красноярска (39%), Челябинска (38%) и Санкт-Петербурга (36%).

Снижается нагрузка в летнее время лишь у 13% россиян. Чаще всего необходимость переработок объясняется наступлением «горячего сезона» (52%), еще 34% отметили, что работают больше из-за уходящих в отпуск коллег. Дополнительную подработку летом берут 8% респондентов.

Большинство россиян (49%) сообщили, что справиться с переработками им помогает сон, а 43% отметили, что делают акцент на планировании, выполнении задач по приоритету. Еще 30% отвлекаются с помощью активного отдыха на природе.

18% россиян рассказали, что стараются всегда уделять время любимому хобби, принимать БАДы и витамины, чаще встречаться с семьей и друзьями. Еще 13% опрошенных сообщили, что справляются с переработками благодаря поездкам на дачу, а 6% признались, что обращаются к психологу.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЕаптека» подготовлено на основе ответов более 3,2 тыс. россиян со всех регионов страны.

Ранее трудоголиков предупредили об опасности переработок для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами