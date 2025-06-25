Стало известно, как россияне выдерживают летние переработки

Многие россияне вынуждены летом работать больше, чем в другие сезоны – об этом сообщили 28% участников соответствующего опроса. Справляться с этим большинству из них помогают хороший сон, витамины и хобби, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Отметим, что 37% трудоустроенных россиян заявили о положительном отношении к переработкам только в том случае, если за это им доплачивают – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков. Только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Причем чаще других сталкиваются с переработками жители Казани (40%), Красноярска (39%), Челябинска (38%) и Санкт-Петербурга (36%).

Снижается нагрузка в летнее время лишь у 13% россиян. Чаще всего необходимость переработок объясняется наступлением «горячего сезона» (52%), еще 34% отметили, что работают больше из-за уходящих в отпуск коллег. Дополнительную подработку летом берут 8% респондентов.

Большинство россиян (49%) сообщили, что справиться с переработками им помогает сон, а 43% отметили, что делают акцент на планировании, выполнении задач по приоритету. Еще 30% отвлекаются с помощью активного отдыха на природе.

18% россиян рассказали, что стараются всегда уделять время любимому хобби, принимать БАДы и витамины, чаще встречаться с семьей и друзьями. Еще 13% опрошенных сообщили, что справляются с переработками благодаря поездкам на дачу, а 6% признались, что обращаются к психологу.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЕаптека» подготовлено на основе ответов более 3,2 тыс. россиян со всех регионов страны.

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