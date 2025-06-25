ВТБ предупредил о схеме обмана при поиске работы в России

ВТБ: мошенники выманивают деньги у соискателей, выдавая себя за работодателей

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с поиском работы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

По данным специалистов, мошенники создают фальшивые вакансии на сайтах для соискателей и быстро «берут» кандидатов на работу. Затем через мессенджеры им предлагают выполнять простые задания, чтобы казаться настоящими работодателями.

После нескольких дней «руководитель» просит помочь — якобы оплатить лекарства родственникам или другие нужды, обещая вернуть деньги позже. Но после перевода мошенники либо требуют больше денег, либо пропадают и блокируют связь.

ВТБ советует всегда проверять работодателя и помнить: настоящий работодатель никогда не попросит перевести деньги до начала работы. Если требуют оплату, скорее всего, это обман.

Мошенники активно участвуют в схемах, затрагивающих самые разные сферы жизни. Так, на аферистов можно наткнуться и при аренде жилья онлайн. Это удобный способ, но он сопряжен с рисками, поскольку мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в интервью RT пояснил, что мошенники пользуются тем, что арендатор не имеет возможности лично осмотреть квартиру и проверить документы.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» назвали признаки шпионского ПО в телефоне.