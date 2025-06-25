На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВТБ предупредил о схеме обмана при поиске работы в России

ВТБ: мошенники выманивают деньги у соискателей, выдавая себя за работодателей
close
ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с поиском работы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

По данным специалистов, мошенники создают фальшивые вакансии на сайтах для соискателей и быстро «берут» кандидатов на работу. Затем через мессенджеры им предлагают выполнять простые задания, чтобы казаться настоящими работодателями.

После нескольких дней «руководитель» просит помочь — якобы оплатить лекарства родственникам или другие нужды, обещая вернуть деньги позже. Но после перевода мошенники либо требуют больше денег, либо пропадают и блокируют связь.

ВТБ советует всегда проверять работодателя и помнить: настоящий работодатель никогда не попросит перевести деньги до начала работы. Если требуют оплату, скорее всего, это обман.

Мошенники активно участвуют в схемах, затрагивающих самые разные сферы жизни. Так, на аферистов можно наткнуться и при аренде жилья онлайн. Это удобный способ, но он сопряжен с рисками, поскольку мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в интервью RT пояснил, что мошенники пользуются тем, что арендатор не имеет возможности лично осмотреть квартиру и проверить документы.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» назвали признаки шпионского ПО в телефоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами