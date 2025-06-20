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Стоматолог по ошибке удалил российской дошкольнице коренные зубы вместо молочных

В Иванове стоматолог по ошибке удалил девочке коренные зубы вместо молочных
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Depositphotos

В Иванове отец шестилетней девочки через суд добился компенсации от стоматолога, который лечил ее дочь и допустил ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, местный житель привел свою дочь-дошкольницу к врачу, который работал в отделении челюстно-лицевой хирургии «Ивановской областной клинической больницы». У мужчины была устная договоренность со стоматологом, что он посмотрит девочку. Ей было необходимо удалить молочные боковые резцы нижней челюсти, так как временные зубы мешали расти постоянным.

«Врач-хирург под местной анестезией удалил девочке часть постоянных зубов, а молочные зубы оставил на месте, завернув при этом постоянные зубы в салфетку и отдав девочке», — рассказали в пресс-службе.

После случившегося мужчина пытался попасть с дочерью на прием в другие клиники, чтобы медики реплантировали зубы обратно, но не смог найти свободного врача. В итоге, когда медик все-таки нашелся, вставлять зубы было уже поздно.

«Действиями врача-хирурга ребенку причинены нравственные страдания, у девочки сформировалась неуверенность в себе, она стала меньше улыбаться. Врач-хирург после произошедшего каких-либо извинений в адрес девочки не принес, ее здоровьем не интересовался, свою вину загладить не пытался», — отметили в суде.

Заявитель требовал с больницы и врача по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку лечение проходило по устной договоренности между отцом пациентки и врачом, суд не нашел вины больницы в случившемся. А оперировавшего хирурга обязал выплатить заявленную отцом потерпевшей сумму.

Ранее в Хабаровске стоматологи ошибочно удалили пациентке 16 зубов.

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