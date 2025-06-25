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Россиян предупредили о схемах мошенников с блокировкой Apple

МВД: мошенники получают доступ к iCloud и блокируют устройства Apple
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Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут стать жертвой мошеннических схем, связанных с блокировкой устройств Apple через незаконный доступ к учетной записи iCloud. Об этом сообщили в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России.

По информации ведомства, мошенники обманывают владельцев Apple-устройств, заставляя их войти в чужой аккаунт iCloud на своем телефоне. Получив доступ, злоумышленники активируют функцию «Найти iPhone» и блокируют устройство. После этого они требуют деньги — обычно около 10 тысяч рублей — угрожая навсегда заблокировать гаджет или удалить все данные.

В МВД посоветовали при попытке блокировки отключить интернет на устройстве — включить авиарежим или выключить Wi-Fi и мобильные данные. Это поможет предотвратить удалённое управление мошенниками.

Жертвам аферистов также следует обращаться в полицию с доказательствами переписки и переводов, а также связаться непосредственного с поддержкой Apple через сайт iforgot.apple.com для восстановления учетной записи. При этом потребуется предоставить данные карты, устройство с серийным номером и документы на устройство. Процесс восстановления может занять несколько дней или недель.

Ранее в Сбере рассказали, что мошенники используют системы «под ключ», готовя атаку на жертву.

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