Психолог рассказала, какие симптомы говорят о тяжелом нарушении психики

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может проявляться через тревожность, раздражительность и панические атаки. Об этом kp.ru рассказала медицинский психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова.

«При легкой степени тяжести человек помнит то, что его потрясло. И в состоянии связать свои симптомы с этим событием, способен достаточно быстро обратиться за помощью и разрешить проблему с помощью психолога. При тяжелой форме ПТСР человек, как правило, вытесняет травматичное событие», — уточнила специалист.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала газете «Известия», что кофеин способен ухудшать состояние людей с тревожными расстройствами, несмотря на свой бодрящий эффект.

Серебрякова добавила, что такое расстройство может также проявляться в виде ночных кошмаров, повышенной агрессии, частичной или полной потери воспоминаний о пережитом (амнезии). По ее словам, иногда запах, образ или звук могут ассоциироваться с пережитым событием и вызывать страх и непонимание, откуда он взялся.

Итальянские ученые из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане до этого раскрыли биологические механизмы связи между травматическим детским опытом и повышенным риском психических заболеваний во взрослой жизни. Оказалось, что тяжелые переживания в ранние годы приводят к стойким изменениям в мозге и иммунной системе.

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