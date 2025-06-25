На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о серьезной опасности курения электронных сигарет и вейпов

Врач Зайцев: вейпы могут вызвать развитие опухоли
close
Depositphotos

Вейпы и электронные сигареты не являются безвредной альтернативой сигаретам и также могут вызвать опасные изменения в организме. Об этом kp.ru рассказал лор-врач Владимир Зайцев.

«Эффект не мгновенный, но он точно будет. В первую очередь воспаляется задняя стенка глотки, начинаются частые фарингиты, оказывается серьезное поражение на голосовые связки, и да, могут начаться опухоли», — уточнил эксперт.

Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов рассказал газете «Известия», что симптомы EVALI — острого воспаления легких — обычно развиваются спустя три месяца регулярного курения вейпов, что считается минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких.

Зайцев отметил, что курение вейпов также может грозить развитием рака легких наравне с обычными сигаретами. Из-за сладкого вкуса люди могут курить их чаще, что усиливает вред и увеличивает дозу никотина. По данным ученых, электронные сигареты также вредят сердцу, ухудшают иммунитет, повышают риск бесплодия и делают человека уязвимым к вирусам.

23 июня сообщалось, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Документами предусмотрена административная ответственность за оптовую и розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Ранее в Госдуме призвали россиян вложить деньги в абонемент в спортзал, а не в вейпы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами