Врач рассказал о серьезной опасности курения электронных сигарет и вейпов

Вейпы и электронные сигареты не являются безвредной альтернативой сигаретам и также могут вызвать опасные изменения в организме. Об этом kp.ru рассказал лор-врач Владимир Зайцев.

«Эффект не мгновенный, но он точно будет. В первую очередь воспаляется задняя стенка глотки, начинаются частые фарингиты, оказывается серьезное поражение на голосовые связки, и да, могут начаться опухоли», — уточнил эксперт.

Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов рассказал газете «Известия», что симптомы EVALI — острого воспаления легких — обычно развиваются спустя три месяца регулярного курения вейпов, что считается минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких.

Зайцев отметил, что курение вейпов также может грозить развитием рака легких наравне с обычными сигаретами. Из-за сладкого вкуса люди могут курить их чаще, что усиливает вред и увеличивает дозу никотина. По данным ученых, электронные сигареты также вредят сердцу, ухудшают иммунитет, повышают риск бесплодия и делают человека уязвимым к вирусам.

23 июня сообщалось, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Документами предусмотрена административная ответственность за оптовую и розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Ранее в Госдуме призвали россиян вложить деньги в абонемент в спортзал, а не в вейпы.