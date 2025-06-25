Нотариусы предупредили, что недолгий срок владения недвижимостью должен настораживать

Небольшой срок владения недвижимостью может быть признаком мошенничества при сделках. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Нотариусы отметили, что при сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения квартирой или домом в собственности, так как за этим может скрываться попытка быстро перепродать незаконно полученное жилье. Кроме того, недолгий срок может свидетельствовать о том, что продавцы скрывают от покупателей судебные разбирательства, касающиеся недвижимости, и другие обременения, которые ставят сделку под сомнение.

В палате обратили особое внимание, что при расчетах не нужно верить устным обещаниям или обычным распискам. Предпочтительнее использовать депозит нотариуса. При такой форме расчетов деньги за недвижимость перейдут от покупателя к продавцу только после выполнения всех условий по договору.

20 июня директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова заявила, что запрет на покупку квартир за наличные не является обоснованным.

Ранее Генпрокуратура поддержала запрет на сделки с недвижимостью за наличные.