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Россиян предупредили об опасных паразитах в речной рыбе

Ветврач Гламаздин: жареная речная рыба может прятать паразита, даже если хрустит
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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Многие дачники рыбачат в ближайших реках и озерах, но даже не подозревают об опасности, которую могут нести выловленные окуни, сомы, жерехи, караси, щуки и другие рыбы. Употребление в пищу зараженной гельминтами рыбы приводит к глистной инвазии, рассказал «Газете.Ru» директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

«Сосальщики — гельминты, которые могут жить в теле щуки, налима и ельца. Особенно опасен кошачий сосальщик: заражение вызывает описторхоз — заболевание, которое может привести к поражению печени и поджелудочной железы», — рассказал он.

Широкий лентец (возбудитель дифиллоботриоза) встречается в организме судака, щуки, налима, окуня и ерша. Этот паразит может вырасти до 10 метров в длину в человеческом кишечнике. Признак того, что такой гельминт попал в желудок человека, — тошнота, слабость, анемия и необъяснимая потеря веса.

Пиявки и «рыбьи вши», которые могут паразитировать на любой рыбе, могут стать причиной бактериальной инфекции.

«Определить заболевание можно только после медицинского обследования, а курс лечения займет не менее месяца. Врачи-паразитологи говорят о том, что количество пациентов с такими жалобами растет», — предупредил эксперт.

По его словам, главная ошибка рыбаков — быстрая обжарка. Люди уверены, что они выловили рыбу в чистой воде, однако не задумываются, кто в ней живет. Даже если вы вымыли и посолили рыбу, необходима качественная термическая обработка. Личинки гельминтов выживают даже при температуре 60–70 градусов.

«Для того чтобы не допустить заражение гельминтами, необходимо почистить, вымыть рыбу, а также уделить должное внимание термической обработке. Отваривайте или обжаривайте рыбу не менее 20 минут. Особенно крупную рыбу необходимо разрезать вдоль», — добавил он.

При замораживании рыбы необходимо установить температуру не менее -28°С и оставить там продукт на 32 часа. При засолке рыбы необходимо рассчитать 14% соли от веса рыбы и не меньше 14 дней.

«Если вы покупаете рыбу, выбирайте сертифицированные производства. Не приобретайте рыбу на трассах и у бабушек», — предостерег специалист.

После разделки рыбы, независимо от того, кем она была выловлена, необходимо обработать кипятком с мылом нож и доску, а также тщательно вымыть руки, резюмировал эксперт.

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