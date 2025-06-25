Больше половины россиян используют отмазки, чтобы не участвовать в видеозвонках

Каждый второй россиянин признался, что использует «отговорки», чтобы подключаться к видеозвонкам без камеры или вовсе в них не участвовать (53%). При этом каждого четвертого из них (27%) «ловили» коллеги, выяснили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, 21% случайно не вовремя включали микрофон или камеру, и участники звонка слышали лишнюю информацию, а еще 6% были уверены, что выключили звонок, а он продолжался.

После таких ситуаций каждый второй не понес серьезных последствий, но рассказал, что было очень неловко (51%), 2% повезло меньше — они получили выговор от руководства или даже были уволены. Только 37% не придали значения такому инциденту.

Самая любимая «отмазка» у россиян: жалобы на плохой интернет или слабую связь (92%). Во втором случае это дает возможность подключаться без камеры, ведь так интернет работает лучше. Также в качестве отговорок используется фраза: «Я в дороге, не могу присоединиться» (36%), рассказы про сломанную камеру (24%) и посторонний шум, который может мешать (18%).

Когда от звонков отказаться нельзя, многие опрошенные подключаются на встречи из необычных и не совсем рабочих мест. Самыми запоминающимися стали видеозвонки «на ходу»: 34% респондентов отметили, что коллеги подключались к встречам в движении — по дороге, в лифте или переходя из комнаты в комнату. Еще 21% вспоминали звонки из автомобиля, 17% — во время готовки на кухне, а 14% — прямо из кровати. У 12% опрошенных коллеги подключались к созвону с пляжа или находясь у бассейна, а 10% — из салонов красоты. Были и совсем необычные случаи: 10% участников видели включения с туристических стоянок — из леса или гор.

Такая свобода в работе скорее раздражает. Больше всего россияне не любят, когда во время звонка собеседник что-то ест (55%). Также респондентам неприятны в поведении коллег разговоры с посторонними (48%), отвлечение на домашние дела (35%), опоздания и постоянные проблемы со связью (31%) и молчание с выключенной камерой (23%).

Другие визуальные раздражители тоже играют роль. Более трети респондентов не любят, когда камера у собеседника направлена в потолок или дергается (39%). Также в топе триггеров лидируют плохо освещенные лица (33%) и посторонние в кадре (29%). Каждого пятого (25%) раздражает беспорядок на заднем плане, а 19% — неуместные фильтры.

Фоновые звуки также становятся поводом для негатива: 44% отвлекают крики детей и лай собак, 43% — разговоры других людей поблизости, 33% — кухонные шумы. Также неприятным оказался уличный шум (31%), звуки телевизора или музыка (30%).

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