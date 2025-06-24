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В Хабаровском крае россиянин оскорбил подругу мужчины и получил удар ножом в живот и шею

В Хабаровском крае мужчину с ножом задержали за попытку защитить честь любимой
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Shutterstock

В Хабаровском крае местный житель попытался защитить честь сожительницы и сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. По данным МВД, 46-летний подозреваемый и его возлюбленная выпивали вместе с 31-летним знакомым. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, во время которого старший из них схватился за нож и нанес несколько ударов.

После этого фигурант скрылся. К его оппоненту тем временем прибыли медики, у пациента диагностировали проникающее ранение живота и колото-резаное ранение шеи. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали, в содеянном мужчина сознался.

«Он сообщил, что не смог стерпеть оскорбления в адрес женщины со стороны другого мужчины вследствие возникшей к нему ревности», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отправили под стражу.

Ранее российский подросток из-за ревности напал на подругу и ударил ее ножом в спину.

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