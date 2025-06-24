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Российский подросток из-за ревности напал на подругу и ударил ее ножом в спину

В Брянской области осудили подростка, напавшего на подругу из-за ревности
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Depositphotos

В Брянской области вынесли приговор 17-летнему подростку, который напал на подругу из-за ревности и вонзил ей нож в спину. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 13 декабря 2024 года в доме на улице Высоцкого в поселке Дубровка. Во время ссоры на почве ревности юноша схватил 15-летнюю девушку за шею, угрожал ей, а затем направил на нее пневматическую винтовку. После этого он ударил ее ножом в спину, что в результате квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд признал подростка виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет и десяти дней лишения свободы в воспитательной колонии. Отмечается, что юноша утверждал, что не хотел ранить девушку в спину, а она «дернулась».

Ранее ссора соседок по общежитию в Татарстане закончилась ударом ножом в грудь.

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