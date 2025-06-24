Россиянина задержали за распространение порно с детьми в соцсетях

В Волгоградской области мужчину задержали за распространение детской порнографии

В Волгоградской области 28-летнего местного жителя задержали за распространение порнографии с детьми. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчина скачал в даркнете запрещенные материалы с изображением несовершеннолетних и распространил их через социальную сеть, отправив другому пользователю.

Оперативники установили факт распространения криминального контента. В ходе обыска у подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

До этого интерпол раскрыл международную сеть распространения детского порно. Задержания произошли в странах Европы, США и Южной Америки.

Ранее москвич четыре года насиловал школьницу и снимал все на видео.