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Интерпол раскрыл международную сеть распространения детского порно

Интерпол задержал 20 подозреваемых в распространении детского порно в 12 странах
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Edgar Su/Reuters

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) задержала 20 подозреваемых в создании и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних в 12 странах. Об этом пишет The New York Times.

Раскрыть международную сеть по распространению детской порнографии помогла бдительность киберпатрулей испанской полиции, которые обнаружили подозрительные группы для обмена мгновенными сообщениями, которые, как оказалось, были созданы исключительно для распространения изображений сексуальной эксплуатации детей. После того, как оказалось, что данные форумы являются международными, к расследованию подключили Интерпол.

Задержания произошли в странах Европы, США и Южной Америки. Полный список стран, в которых уже прошли акции, включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Болгарию, Коста-Рику, Сальвадор, Гондурас, Италию, Парагвай, Португалию, Испанию и Соединенные Штаты Америки.

Только в Испании были задержаны семь человек. Среди них были школьные преподаватели и представители других профессий, чья работа предполагает взаимодействие с детьми.

Помимо уже задержанных лиц, у Интерпола есть еще 68 подозреваемых в причастности к деятельности сети в 28 странах, в том числе в странах Азии и Океании.

До этого в Ленинградской области задержали подозреваемого в распространении детского порно.

Ранее на Камчатке преподавателя музыки обвинили в распространении детского порно.

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