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Мигрант домогался малолетней девочки в Тверской области

В Тверской области мигранта заподозрили в домогательствах в отношении ребенка
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Depositphotos

В Тверской области иностранца заподозрили в покушении на половую неприкосновенность малолетней девочки. Об этом сообщает СК России.

Инцидент произошел в Торжокском районе. По предварительным данным, мигрант домогался малолетней девочки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента. Уголовное дело находится на особом контроле следственных органов.

До этого в Нижегородской области отчим приставал к восьмилетней падчерице. Школьница рассказала обо всем матери, но женщина не придала жалобам дочери значения. Мужчина задержан, известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее петербургского лжемассажиста, домогавшегося девочек, осудили на семь лет.

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