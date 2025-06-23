Отправлявшую школьнику свои обнаженные фото учительницу арестовали

В США арестовали учительницу, которая отправляла свои обнаженные фото 14-летнему школьнику, пишет Daily Star.

В штате Нью-Йорк 22-летняя сотрудница школы была арестована по обвинению в отправке обнаженных фотографий 14-летнему подростку. По данным окружного управления шерифа округа Честер, Анамария Милаццо, проживающая в городе Элхэм, якобы обменивалась с мальчиком сообщениями с марта по июнь 2025 года.

Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних второй степени, а также в совершении правонарушения, связанного с угрозой благополучию ребенка. После задержания Милаццо была уволена из образовательного учреждения, в котором работала, хотя конкретная должность женщины и связь подростка со школой не уточняются.

По информации издания СМИ, Милаццо отпущена без содержания под стражей согласно законодательству Нью-Йорка о безналичном залоге. Она должна явиться на судебное разбирательство в городе Веллсборо в ближайшие недели. Следствие продолжается.

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