Пропавшая кошка три недели прожила в подвале дома, питаясь насекомыми и пивом

В Англии хозяева три недели искали кошку, которая провалилась в соседский подпол

В Англии пропавшая кошка три недели просидела в подполе соседа и выжила, питаясь насекомыми. Об этом пишет Daily Mail.

Недавно 11-летняя кошка по кличке Лея, любимица семьи Смитов из графства Кент, пропала. Хозяин животного, 83-летний Бен Смит, был уверен, что ее исчезновение связано с ремонтными работами в доме соседа, однако никто не обратил на это внимания.

Владельцы искали Лею три недели, развесив по всей округе объявления о ее пропаже. Они даже заплатили £1 тыс. (106 тыс. рублей. — прим. ред.) детективу по поиску домашних животных, но тот не смог выследить кошку.

Но 23 дня спустя соседи семьи закончили ремонт пола и услышали доносившееся снизу мяуканье. Чтобы освободить животное, им пришлось вновь сломать половицы. Рядом с Леей стояла открытая банка французского пива. Теперь хозяева считают, что она прожила три недели благодаря этому напитку и пойманным насекомым.

«Мы никогда не узнаем, как она жила все это время. Но она потеряла треть своего веса, когда ее спасли», — заключила Келли, дочь Бена Смита.

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