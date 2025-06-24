В АТОР рассказали, затронет ли новый закон о смартфонах в Египте российских туристов

АТОР: новый закон о смартфонах в Египте не коснется отдыхающих из РФ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали сообщения о якобы блокировке смартфонов российских туристов в Египте. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

«Это... касается только второго смартфона при использовании SIM-карты от египетского провайдера»‎, — сказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, телефоны с российскими SIM-картами не подпадают под это таможенное регулирование

В Управлении по развитию туризма Египта также уточнили, что лица, прибывающие в египетские аэропорты с двумя смартфонами, и планирующие использовать местную SIM-карту во втором телефоне, а также оставаться в стране более 90 дней, обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго устройства, если оно не зарегистрировано.

24 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что прилетевшие на отдых в Египет россияне лишились сотовой связи и интернета из-за новых законов о смартфонах.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для отдыха в одиночку.