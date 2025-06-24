Российские туристы остались без связи в Египте из-за новых законов

Прилетевшие на отдых в Египет россияне лишились сотовой связи и интернета из-за новых законов о смартфонах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В апреле 2025 года в Египте вступил в силу закон, обязывающий регистрировать новые смартфоны. Если устройство не зарегистрировано, его отключают от местных сотовых сетей. Это касается и телефонов, ввозимых туристами. Чтобы избежать блокировки, нужно заплатить налог в размере 38% от стоимости смартфона. В противном случае турист останется без связи. Для россиян сделали исключение: можно бесплатно провезти один смартфон, а за второй придется заплатить налог.

Как пишет SHOT, проблема в основном затрагивает тех, кто уже бывал в Египте и пользуется местной сим-картой. Но даже новички, приехавшие на отдых, столкнулись с тем, что через три дня после прибытия связь пропадает.

21 июня Telegram-канал SHOT сообщал, что свыше 50 российских туристов не могли вылететь из города-курорта Шарм-эш-Шейха в Египте третьи сутки.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для отдыха в одиночку.