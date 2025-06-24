Мужчина напал на свою беременную девушку, покусал ее и попытался выколоть глаз

В Англии мужчина напал на свою девушку, покусал ее и попытался выколоть глаз, пишет The Sun.

Бенджамин Джонс напал на женщину у себя дома вскоре после того, как узнал о ее беременности. По ее словам, Джонс заявил, что хочет «уродливо изуродовать ее, чтобы она никому больше не понадобилась». Он укусил ее, повредив часть брови, и пытался выколоть ей глаз.

Пострадавшая рассказала полиции, что в тот день вернулась домой и услышала, как подъезжает Бенджамин, который ранее уже был судим за то, что избивал ее. Она спрятала телефон, опасаясь за свою жизнь. Мужчина набросился на нее: вытащил из туалетной комнаты, бросил в ванну, сорвал обручальное кольцо, ударял головой, душил и дергал за волосы.

Когда полиция нашла женщину, она была без сознания. Джонса задержали только через два дня — тем временем пострадавшая находилась в больнице. У нее остались множественные синяки, следы от рук по всему телу и психологическая травма.

По другим фактам дела стало известно, что Джонс выбрасывал женщину голой на улицу в холодную погоду, а однажды высадил её в пижаме на дорогу, угрожая бросить в канаву.

Пара познакомилась в 2021 году, когда женщине было 24 года. Вначале отношения были романтичными, но вскоре переросли в насилие — особенно после их помолвки. Сейчас мужчина снова отбывает наказание, а женщина продолжает восстанавливаться после пережитого нападения.

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