Собака откусила губу женщине, которая хотела ее погладить

В США собака откусила губу женщине, которая пыталась ее погладить, пишет Mirror.

Конни Уонберг из Миннеаполиса рассказала, что попыталась погладить незнакомую собаку. В тот момент, когда она протянула руку, лабрадор внезапно подпрыгнул и вцепился ей в лицо, оторвав большую часть нижней губы. По словам пострадавшей, кровь хлынула на пол, а сама она испытала шок. Позже часть губы нашли, но восстановить ее уже не удалось — ткани были сильно повреждены.

Конни срочно доставили в медицинский центр округа Хеннепин, где ей провели четырехчасовую операцию. Хирургам пришлось взять часть верхней губы, чтобы восстановить нижнюю. Через несколько недель женщина перенесла еще одну сложную операцию — лоскутную пластику Эспландера, которая обычно применяется при тяжелых травмах.

После случившегося Уонберг столкнулась не только с физическими, но и с психологическими последствиями. У нее развился паралич Белла, нарушилась речь, а рот стал значительно меньше, что затрудняет дыхание. Теперь она избегает контактов с незнакомыми собаками и признается, что даже вид чужого пса может спровоцировать у нее паническую атаку.

Владельцы собаки оплатили штраф, однако это не компенсирует тяжелые последствия для Конни. Сейчас женщина продолжает восстановление, посещает логопеда и психотерапевта.

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