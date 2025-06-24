На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задыхался весь дом: женщина держала в однокомнатной квартире 136 кроликов

Жительница Алматы держала в однокомнатной квартире 136 кроликов
close
НИИ пушного звероводства и кролиководства Минобрнауки России

В Алматы (Казахстан) 40-летняя женщина устроила в однокомнатной квартире питомник по разведению декоративных кроликов, и этим терроризировала весь подъезд. Об этом сообщает издание nur.kz.

По информации СМИ, жители многоэтажки с неблагополучной квартирой били тревогу несколько лет, так как сильный запах аммиака из жилья соседки распространялся не только по лестничным площадкам, но проникал в другие квартиры.

«Всю зиму мы были с открытыми окнами в подъезде, потому что мы просто задыхались. Соседи, которые рядом проживали, мы сами лично это видели, они скотчем закрывали двери, потому что ночью было невозможно», — рассказала жительница дома.

Соседи написали на нарушительницу санитарных норм коллективную жалобу. Проверка подтвердила, что женщина действовала незаконно, организовав в своей квартире питомник со 136 кроликами.

В полиции рассказали, что после получения обращения и проверки, нарушительницу забрали в психиатрическую больницу для оказания помощи, а ее кроликов передали в питомник.

Ранее москвичи попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами