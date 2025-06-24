Задыхался весь дом: женщина держала в однокомнатной квартире 136 кроликов

В Алматы (Казахстан) 40-летняя женщина устроила в однокомнатной квартире питомник по разведению декоративных кроликов, и этим терроризировала весь подъезд. Об этом сообщает издание nur.kz.

По информации СМИ, жители многоэтажки с неблагополучной квартирой били тревогу несколько лет, так как сильный запах аммиака из жилья соседки распространялся не только по лестничным площадкам, но проникал в другие квартиры.

«Всю зиму мы были с открытыми окнами в подъезде, потому что мы просто задыхались. Соседи, которые рядом проживали, мы сами лично это видели, они скотчем закрывали двери, потому что ночью было невозможно», — рассказала жительница дома.

Соседи написали на нарушительницу санитарных норм коллективную жалобу. Проверка подтвердила, что женщина действовала незаконно, организовав в своей квартире питомник со 136 кроликами.

В полиции рассказали, что после получения обращения и проверки, нарушительницу забрали в психиатрическую больницу для оказания помощи, а ее кроликов передали в питомник.

Ранее москвичи попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.