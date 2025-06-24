В Воронежской области мужчина с ножом пробрался в купе к женщине и удерживал ее там

В Воронежской области мужчину с ножом задержали за угрозы пассажирке в поезде

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после поездки на поезде. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в момент, когда состав ехал от станции «Лихая» до «Россошь». По версии следствия, мужчина прошел в соседний вагон, и там, угрожая одной из пассажирок ножом, стал удерживать ее в купе.

«После прибытия на станцию Россошь, мужчина проследовал совместно с удерживаемой к выходу из вагона, где был задержан на месте преступления сотрудниками полиции», – сообщается в публикации.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о незаконном лишении свободы с применением оружия, вскоре ему должны избрать меру пресечения. Причины агрессивного поведения не уточняются.

На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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