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В Воронежской области мужчина с ножом пробрался в купе к женщине и удерживал ее там

В Воронежской области мужчину с ножом задержали за угрозы пассажирке в поезде
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после поездки на поезде. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в момент, когда состав ехал от станции «Лихая» до «Россошь». По версии следствия, мужчина прошел в соседний вагон, и там, угрожая одной из пассажирок ножом, стал удерживать ее в купе.

«После прибытия на станцию Россошь, мужчина проследовал совместно с удерживаемой к выходу из вагона, где был задержан на месте преступления сотрудниками полиции», – сообщается в публикации.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о незаконном лишении свободы с применением оружия, вскоре ему должны избрать меру пресечения. Причины агрессивного поведения не уточняются.

На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее десять мужчин подкараулили студентку, силой увезли ее на пляж и изнасиловали.

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