Российскому айтишнику дали 17 лет колонии за развращение детей в сети

В Волгограде айтишник получил 17 лет колонии за развращение детей в сети

В Волгограде 44-летний местный житель развращал детей в интернет-играх и получил 17 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что IT-специалист зарегистрировал несколько аккаунтов от имени подростков в популярной у несовершеннолетних сетевой игре.

«В ходе переписки с детьми он предлагал за бонусы в игре скидывать им интимные видео и фото изображения.

Жертвами фигуранта уголовного дела становились дети в возрасте от 6 до 10 лет», — уточнили в ведомстве.

Действия преступника были пресечены после обращения в правоохранительные органы матери одного из потерпевших. Женщина обратила внимание на изменившееся поведение сына, а также заметила подозрительные фотографии в его телефоне.

Мужчина ранее был судим, как утверждает издание V1.ru, за аналогичные преступления. С учетом этой информации суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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