Мужчина украл 12 статуй из буддийского храма и выкинул в море

Mothership: малайзиец украл 12 статуй из буддийского храма и выкинул их в море

Мужчина ограбил буддийский храм в Малайзии, похитив 12 священных статуй и сбросив их в море, пишет Mothership.

По словам Ли Юньцзе, заместителя руководителя молодежной группы храма, пропажу статуй заметили, когда собирались закрыть здание. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, монахи обнаружили, как мужчина собрал скульптуры в коробки, после чего скрылся.

Среди похищенных статуй были образы известных божеств: Нэчжа, Царь Обезьян и Туа Пек Конг — одна из самых почитаемых фигур в буддизме и даосизме, часто принимающая участие в церемониях Ассоциации Туа Пек Конга.

Полиция помогла установить личность подозреваемого — им оказался местный житель, живущий неподалеку. После допроса стало известно, что он выбросил статуи в море.

Храм организовал поисковую операцию при поддержке добровольцев, включая одного из прихожан, который привлек рыбаков на лодках. Спустя три часа усилиями команды была найдена 30-сантиметровая статуя Туа Пек Конга. В дальнейшем удалось отыскать еще три статуи, но судьба остальных остается неизвестной.

Ли отметил, что некоторые из утраченных статуй были изготовлены за пределами страны — в Китае и на Тайване — и являлись важными религиозными символами, использовавшимися в храме с момента его основания в 1986 году.

Совет храма решил не подавать судебный иск против подозреваемого, но предупредил, что в случае повторного правонарушения последует наказание.

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