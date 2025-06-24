Диетолог: здоровых перекусов не бывает

Здоровых перекусов не бывает, поскольку все они нарушают режим питания, независимо от меню. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев. По его словам, те, кто регулярно перекусывает, сбивают себе аппетит и нарушают баланс между завтраками, обедами и ужинами.

«Все, что вы придумаете для перекуса, будет неправильно и может привести к нарушению основных приемов пищи. Это похоже на ребенка, который ест сладкое перед обедом или ужином», — объяснил специалист.

Правильный подход к питанию заключается в делении завтраков, обедов и ужинов на несколько приемов пищи, чтобы поддерживать уровень энергии на протяжении всего дня и избегать переедания, отметил Калинчев.

Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова до этого говорила, что россиянам стоит отказаться от случайных перекусов, потому что даже пять дней в таком режиме питания могут серьезно навредить здоровью и снизить чувствительность мозга к инсулину.

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