Россиянам объяснили, как эффективно сбросить лишний вес перед отпуском

Диетолог Писарева: чтобы похудеть перед отпуском, нужно скорректировать питание

Чтобы похудеть перед долгожданным отпуском и избежать срывов, необходима корректировка питания, а не диета. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

«Если вы пили мало воды или газированные напитки, то стоит вернуться к чистой воде. В нее для вкуса и запаха можно добавить мяту. Также следует исключить все мучное и фастфуд, какие-то перекусы и быструю еду. Лучше употреблять домашнюю еду с простым составом», — посоветовала специалист.

Чтобы ускорить метаболизм, стоит добавить в свой график умеренные физические нагрузки, продолжила она.

При этом она призвала не худеть экстренно, отказываясь буквально от всего, поскольку это серьезный стресс для организма. Все наспех потерянные килограммы быстро возвращаются, как только наступит срыв, предупредила Писарева.

Пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии Ахмед Рахимов до этого говорил, что такие процедуры как обертывание, лимфодренаж, корсет, аппаратные методы, например ультразвук, и массаж не помогают сбросить вес, вопреки обещаниям косметологов.

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