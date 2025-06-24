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Женщина продала старые ненужные украшения и получила 870 тыс. рублей

В Великобритании украшения, забытые в шкафу, продали за 870 тыс. рублей
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Depositphotos

В Великобритании женщина продала на аукционе украшения, оставленные ей тетей. Об этом сообщает издание Jam Press.

Ювелирные изделия женщина получила в наследство от своей тети. Она положила их в шкаф и не вспоминала о них последние 20 лет. Спустя долгие годы ей понадобились деньги, тогда то обладательница украшений и решила их продать.

Выяснилось, что данные украшения стоят гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Работники аукционного дома определили, что некогда ненужные изделия относятся к времени правления королевы Виктории (1837-1901) и короля Эдуарда VII (1901-1910). Женщина смогла выручить за них 8225 фунтов стерлингов (870 тысяч рублей).

Недавно итальянский художник продал невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за $18 тысяч. Работа, описанная как «нематериальное произведение искусства», была реализована на аукционе Art-Rite.

Ранее во Франции выставили на аукцион личное оружие Наполеона.

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