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Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч

Independent: в Италии на аукционе за $18 тыс. купили невидимую скульптуру
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Pexels

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч, пишет Independent.

Художник Сальваторе Гарау из Италии продал невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за $18 тысяч. Работа, описанная как «нематериальное произведение искусства», была реализована на аукционе Art-Rite.

Покупатель получил не только уникальный объект искусства, но и сертификат подлинности, а также рекомендацию выставить скульптуру в частном пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий.

Несмотря на то что скульптура полностью невидима, Гарау объяснил ее концепцию через физические и философские идеи. По его словам, даже вакуум не является абсолютным «ничто»: согласно принципу неопределенности Гейзенберга, пустое пространство наполнено энергией, которая может превращаться в частицы — в том числе и в людей.

Создание невидимых объектов искусства стало уже не первой работой такого рода для Гарау. В прошлом он представил другой проект — невидимую фигуру медитирующего Будды, обозначенную квадратом ленты на тротуаре в Милане.

«Вы его не видите, но он существует; он создан из воздуха и духа», — пояснил художник.

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