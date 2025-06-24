Aviaincident: летевший из Москвы в Тобольск самолет вынужденно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании ЮВТ Аэро, летевший из Москвы в Тобольск, вынужденно сел в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Речь идет о среднемагистральном воздушном судне Bombardier CRJ200.

«Проблема с механизацией крыла, посадка без закрылков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж воздушного судна сообщил о невыпущенных закрылках и принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень.

Также стало известно, что пилоты самолета российской авиакомпании «Победа» заметили беспилотный летательный аппарат при посадке в Саратове. Нештатная ситуация произошла 23 июня на рейсе из Москвы в саратовский аэропорт Гагарин. Пилоты заметили дрон, когда Boeing 737-800 заходил на посадку в городе прибытия. В этот момент воздушное судно находилось на высоте около 760 метров, а беспилотник — ниже. Риска столкновения с самолетом не было.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.