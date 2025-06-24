«Немытая лежит на матрасе»: соседи обвинили россиянина в том, что он морит голодом мать

Краснодарца обвинили в том, что он морит голодом и не моет 88-летнюю мать

В Краснодаре местные жители пожаловались на соседа, который якобы не ухаживает за 88-летней матерью и морит ее голодом. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По словам краснодарцев, мужчина вместе с пожилой родственницей живет в доме №21 по Рождественской набережной.

«Сын не кормит ее, она лежит на матрасе, не мытая год. Не встает с постели год. Сын пропивает ее пенсию, ведет себя агрессивно, соседи его боятся», — рассказал один из собеседников канала, обеспокоенный судьбой пенсионерки.

Он утверждает, что соцзащита и полиция не реагируют на ситуацию должным образом.

Историей заинтересовались в краевой прокуратуре, в пресс-службе ведомства заявили, что начали проверку.

В полиции также отреагировали на публикацию. Там рассказали, что опросили 88-летнюю женщину и та рассказала, что не имеет претензий к 65-летнему сыну. Несмотря на отказ пожилой женщины от госпитализации, медики приняли решение отвезти ее в больницу и оказать помощь с учетом ее физического состояния.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сыновья жестоко избили пожилую мать, женщина попала в реанимацию.