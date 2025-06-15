В Петербурге сыновья избили 72-летнюю мать до реанимации

В Приморском районе пенсионерка попала в реанимацию после избиения сыновьями, женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Neva Today.

Инцидент произошел в многоэтажке на Долгоозерной улице. Из квартиры была госпитализирована 72-летняя женщина. У нее диагностированы ушибы головы и переломы грудной клетки, пострадавшая находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции выяснили, что к избиению пенсионерки причастны двое ее сыновей. 42-летний и 52-летний братья задержаны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.

Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяная пенсионерка ошпарила кипятком двух попутчиц в поезде.