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Мигрантка избила восьмилетнего мальчика на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье мигрантка избила мальчика на детской площадке
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Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье иностранка в ходе конфликта избила восьмилетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Борисовка в Мытищах — мигрантка 1995 года рождения в ходе конфликта несколько раз ударила малолетнего мальчика. После случившегося она покинула место происшествия, но позже была задержана полицией. В правоохранительные органы обратился отец ребенка.

Пострадавший мальчик получил медицинскую помощь и был отпущен домой. В отношении подозреваемой составлены административные протоколы по статьям о нарушении миграционного законодательства и неисполнении родительских обязанностей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мытищинский городской суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в магазине Благовещенска мать избила младенца в коляске на глазах у других детей.

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