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Подросток спас одноклассника с сердечным приступом и пропустил вступительный экзамен

SCMP: в Китае абитуриент спас одноклассника и не успел на вступительный экзамен
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Douyin

В Китае подросток спас одноклассника, у которого случился сердечный приступ, и пропустил из-за этого вступительный экзамен в университет, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 10 мая, когда Цзян Чаопэн вместе с одногруппником направлялся на национальный вступительный экзамен для поступления в профессиональные учебные заведения. Вскоре после того, как они сели в такси, его спутник внезапно потерял сознание, испытывая сильные боли и начав бить ногами по сиденью.

Не растерявшись, Цзян начал выполнять реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца, одновременно попросив водителя срочно ехать в ближайшую больницу. Благодаря оперативной помощи медиков и тому, что водитель, получив разрешение от дорожной полиции, проехал через шесть красных светофоров, они добрались до клиники всего за семь минут.

Сам Цзян на экзамен не успел. По действующим правилам, пересдача не предусмотрена. Однако молодой человек заявил, что ни о чем не жалеет.

«Экзамен может подождать, а жизнь — нет», — прокомментировал он.

Эта история быстро распространилась в соцсетях, где пользователи назвали происшествие «трогательным», «вдохновляющим» и «по-настоящему героическим». Многие люди призвали власти сделать исключение для абитуриента, отметив, что такое поведение достойно поощрения, а не наказания.

Ранее в Китае охранник университета смог сам подготовиться к экзаменам и стал юристом.

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