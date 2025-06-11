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Названы самые сильные экстракты растений для улучшения памяти и работы мозга

FIP: вытяжка из истода тонколистного усиливает память и когнитивные способности
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Depositphotos

Китайские ученые из Сычуаньского университета определили самые эффективные растительные экстракты для стимуляции работы мозга и поддержания когнитивного здоровья у взрослых. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Pharmacology (FIP).

Команда проанализировала данные 2334 здоровых участников, используя современный статистический метод SUCRA для оценки эффективности 19 различных растительных экстрактов. Особое внимание уделялось их влиянию на общие когнитивные способности, память, внимание, исполнительные функции и когнитивную гибкость.

Экстракт корня Polygala tenuifolia (истод тонколистный) продемонстрировал наилучшие результаты в улучшении общих когнитивных функций, получив 95,9% по шкале SUCRA.

Это растение, традиционно используемое в восточной медицине, способствует улучшению метаболизма глюкозы в мозге, защищает нейромедиатор ацетилхолин и снижает окислительный стресс.

Особенно впечатляющие результаты показала комбинация Cistanche tubulosa (пустынный женьшень) и Ginkgo biloba (гинкго билоба). Она оказалась чрезвычайно эффективной для улучшения памяти (89,3%), исполнительных функций (96,9%) и когнитивной гибкости (98%). Эти данные подтверждают традиционное использование данных растений для поддержания мозговой активности.

Однако исследователи предупреждают, что пока рано рекомендовать эти экстракты для массового применения. Большинство изученных испытаний были краткосрочными, отсутствуют данные о долгосрочных эффектах и безопасности. Особую осторожность следует проявлять при сочетании добавок с лекарственными препаратами.

«Хотя результаты обнадеживают, необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности и безопасности этих растительных экстрактов», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли растительное вещество, помогающее сжигать жир и усиливающее аппетит.

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