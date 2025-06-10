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Врач объяснила, о чем может говорить тяга к сладкому и соленому

Vanitatis: тяга к сладкой и соленой пище часто указывает на сильный стресс
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Shutterstock

В состоянии стресса у человека может усиливаться тяга к сладкому как к дополнительному источнику энергии. Также может возникнуть стремление есть больше соленого, поскольку натрий в такой еде помогает регулировать уровень гормона кортизола в организме. Об этом испанский диетолог Пилар Куэста рассказала в интервью изданию Vanitatis.

Специалист объяснила, что глюкоза, поступающая в мозг, увеличивает активность серотонина — гормона, который отвечает за настроение и ощущение счастья. По этой причине сладкая пища обеспечивает кратковременное расслабление и комфорт, становясь привлекательнее для многих людей в стрессовые периоды.

Диетолог добавила, что во время психического напряжения надпочечники вырабатывают гормон кортизол, который провоцирует повышение аппетита и вызывает тягу к соленой пище. По словам врача, содержащийся в соленой пище натрий действует как «естественный регулятор», стабилизирующий уровень кортизола.

Отмечается, что во время стресса люди часто отдают предпочтение сладким и соленым закускам с хрустящей текстурой.

«Хруст пищи активирует блуждающий нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Он связан с эмоциональной регуляцией и пищеварением, поэтому его активация может принести чувство облегчения при сдерживаемом стрессе», — объяснила доктор Куэста.

Ранее ученые узнали, как именно стресс нарушает сон и ухудшает память.

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