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ФСИН опровергла этапирование находкинского Чикатило из «Черного дельфина»

Во ФСИН опровергли этапирование находкинского Чикатило в СИЗО Владивостока
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вадим Кротов, известный как находкинский Чикатило, не покидал исправительную колонию №6 «Черный дельфин», в которой отбывает пожизненный срок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении ФСИН по Оренбургской области.

«Распространяемая в СМИ информация об этапировании осужденного Кротова В.С. в один из следственных изоляторов Приморского края из исправительного учреждения Оренбургской области не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что 58-летний серийный убийца написал жалобу на следователей, которые его задерживали 26 лет назад, и был этапирован в СИЗО Владивостока.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, заключенный, которого приговорили за убийства, растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии, надеется на пересмотр своего дела и освобождение.

Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, отметил, что добиться этого ему не удастся. «Не слышал о том, чтобы он жаловался на следователя или свой приговор, но в любом случае, стены «Дельфина» он не покинет», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что член СПЧ Ева Меркачева попросила провести проверку после того, как заключенный сфотографировался с пивом, предположительно находясь в СИЗО-1 «Кресты» Санкт-Петербурга.

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