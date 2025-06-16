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Фото заключенного российского СИЗО с пивом заинтересовали члена СПЧ Меркачеву

«Страсти»: член СПЧ Меркачева попросит проверить инцидент с заключенным с пивом
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Нина Зотина/РИА Новости

Член СПЧ (Совета при президенте РФ по правам человека) Ева Меркачева попросит провести проверку после того, как заключенный СИЗО провел фотосессию с пивом. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

Меркачева отметила, что ФСИН опровергло наличие алкоголя на фото, но не прокомментировало остальные детали. По ее мнению, проверка была проведена слишком быстро. Она выразила намерение обратиться в центральный аппарат ФСИН с запросом о проведении полноценной проверки. Меркачева также допустила, что заключенный мог получить привилегии «за особые заслуги».

Правозащитница рассказала, что получала обращения от заключенных СИЗО «Кресты», где, предположительно, все и случилось. Судя по этим обращениям, нарушения в учреждении носят системный характер.

Все началось с того, что заключенный российского СИЗО сделал десятки селфи, позируя в прогулочном дворике в расстегнутой рубашке с крестом на шее, на кровати в камере, сидя по-турецки с чашкой и зажженной свечой в руках, и даже на фоне новогодней гирлянды с кружкой пива. На некоторых снимках он одет в форму сотрудника ФСИН, а на одном из кадров в его руках — ключ от изолятора.

Ранее ФСИН прокомментировала селфи заключенного с пивом из СИЗО.

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