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Подозреваемые в попытке диверсии в Бердянске раскаялись в содеянном

Задержанные в Бердянске россияне признались в подготовке взрыва по заданию СБУ
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Запорожской области трое задержанных за подготовку диверсии на газораспределительном объекте в Бердянске признались в содеянном и выразили раскаяние. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, все трое подозреваемых являются гражданами России. Во время следствия они подтвердили, что действовали по заданию сотрудников украинской спецслужбы.

Одна из задержанных рассказала, что получила предложение содействовать украинским спецслужбам от знакомого. Ей поручили хранить взрывчатые вещества и участвовать в подготовке атаки на газовую станцию.

Ее сообщник признался, что они находились в контакте с человеком, которого он назвал сотрудником Службы безопасности Украины по имени Максим. По его словам, тот давал указания по закладке тайников, передавал список объектов для уничтожения, а также инструкции по сборке взрывных устройств.

Подозреваемых сотрудники ФСБ задержали утром 24 июня. По данным ведомства, задержание произошло в момент, когда злоумышленники уже приступили к реализации плана. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки — как на месте предполагаемой диверсии, так и по адресам их проживания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им вменяют покушение на диверсию и незаконное обращение с взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска по подозрению в планировании подготовки теракта на заводе.

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