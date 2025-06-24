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Россиянам рассказали, как правильно использовать кондиционер для белья

Pravda.Ru: кондиционер для белья поможет продлить жизнь вещам
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Кондиционер для белья при правильном использовании может продлить жизнь вещам и сохранить их первоначальный вид. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что катионные поверхностно-активные вещества и силиконы в его составе могут создавать на волокнах ткани невидимую защитную пленку, которая предотвратит выцветание и деформацию ткани, облегчит процесс глажки, уменьшит образование катышков и снизит статическое электричество. Для этой цели рекомендуется выбирать концентрированные варианты.

«Средство нужно добавлять строго в предназначенный для этого отсек стиральной машины во время цикла полоскания, соблюдая дозировку, указанную на упаковке — обычно это около 35 мл на 4-5 кг белья. Оптимальная температура стирки составляет 30°C», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее россиянам рассказали о главной ошибке при стирке вещей.

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