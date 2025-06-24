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Ученые рассказали о влиянии уровня тестостерона на мужчин

Pravda.Ru: высокий тестостерон может сделать мужчин ранимыми
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NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Высокий тестостерон может влиять на самооценку мужчин, а также делать их более ранимыми и сентиментальными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование ученых.

«Ученые выяснили, что высокий тестостерон способен не только повышать или понижать самооценку человека, но и изменять то, насколько мнение окружающих влияет на чувство самоуважения человека», — отметили в сообщении.

Специалисты в ходе эксперимента попросили участников предоставить личную информацию, которая может использоваться для создания профиля. После этого им повысили уровень гормона и сказали, что 184 незнакомца просмотрят этот профиль и примут решение об одобрении. Выяснилось, что это сделало мужчин более восприимчивыми к чужому мнению о них.

Китайские ученые из Шэньчжэньского университета до этого опровергли стереотип о тестостероне как исключительно «агрессивном» гормоне. Эксперименты показали, что он повышает чувствительность мозга как к позитивным, так и к негативным социальным сигналам, хотя субъективное ощущение эмпатии у испытуемых не менялось.

Ранее были названы тренировки, повышающие потенцию у мужчин.

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