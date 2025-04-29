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Неожиданное свойство тестостерона опровергло стереотипы о «гормоне агрессии»

Neuropharmacology: тестостерон тонко регулирует социальные реакции
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Depositphotos

Китайские ученые из Шэньчжэньского университета опровергли стереотип о тестостероне как исключительно «агрессивном» гормоне. Эксперименты показали, что он повышает чувствительность мозга как к позитивным, так и к негативным социальным сигналам, хотя субъективное ощущение эмпатии у испытуемых не менялось. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropharmacology.

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 34 здоровых мужчины получали гель с тестостероном или плацебо. Через три часа ученые фиксировали их мозговую активность с помощью ЭЭГ во время просмотра изображений социального включения и исключения.

Согласно результатам, при наблюдении социального отторжения тестостерон усиливал ранний нейронный ответ (N2), связанный с обнаружением угрозы. Сцены включения вызывали более выраженную альфа-десинхронизацию в задних отделах мозга — маркер эмоциональной вовлеченности. С состоянии покоя гормон продлевал активность микросостояния E, связанного с обработкой эмоций.

«Тестостерон действует как тонкий регулятор социального радара. Он не делает людей менее эмпатичными, но повышает нейронную чувствительность к эмоциям других, будь то радость или боль», — отметил автор исследования, профессор Вэйвэй Пэн.

Полученные данные могут помочь в разработке методов коррекции социальных нарушений при аутизме и депрессии. Однако исследование имеет ограничения — оно проводилось только на молодых мужчинах, а поведенческие изменения оказались менее выраженными, чем нейронные.

Ученые планируют изучить долгосрочные эффекты тестостерона в сочетании с методами стимуляции мозга, чтобы создать новые инструменты для улучшения социального функционирования.

Ранее исследователи выяснили, что тестостерон оставляет характерные следы на волосах.

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