Эксперт раскрыл секреты, как не нарваться на мошенников при съеме жилья

Сегодня арендаторам очень удобно искать и снимать квартиру в онлайн-режиме, однако при этом очень высок шанс нарваться на мошенников, которые постоянно придумывают новые схемы обмана. Не стать их жертвой можно, если сохранять внимательность – нужно внимательно оценивать каждый шаг, начиная с самого объявления, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

В последнее время часто мошенники обманывают россиян под видом сервисов по аренде жилья – об этом газете «Известия» сообщила инженер-аналитик Лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева. По ее словам, преступники подделывают сайты популярных платформ, заманивают туда посетителей и предлагают квартиры и апартаменты «по сниженным ценам».

Чтобы не нарваться на злоумышленников, нужно ориентироваться на несколько основных маркеров. Так, обычно реальные владельцы квартиры при публикации объявления описывают квартиру достаточно подробно, указывают ее адрес, выкладывают фотографии, отметил Силаев. Если информации в объявлении мало или она слишком размытая, а фото выглядят идеальными, то нужно насторожиться. Лучше попросить арендодателя сделать еще несколько снимков с разных ракурсов, и в случае отказа можно не сомневаться, что на другом конце беседы – мошенник.

Чаще всего преступники, выдавая себя за владельцев жилья, просят потенциальных съемщиков выслать предоплату, придумывая для этого разные способы – например, сообщают, что квартиру готовы снять другие люди. Настоящий хозяин обычно готов показать жилье, подождать – он не будет срочно требовать предоплату.

«Никогда не переводите деньги до подписания договора и личного или хотя бы видеознакомства с арендодателем», — подчеркнул эксперт.

Опаснее всего соглашаться на какие-либо нестандартные способы оплаты – например, переводить средства на электронные кошельки, через крипту или системы денежных переводов. Чаще всего оспорить подобные платежи невозможно, к тому же любые требования анонимного перевода – это признак мошенничества, предупредил специалист.

Специалист призвал проверять документы арендодателя, просить скан или фото паспорта с закрытыми серийными номерами, документы на квартиру – выписку из ЕГРН или свидетельство о собственности. Настоящий хозяин не возражает против того, чтобы доказать свои права на жилье, а вот мошенники на этом этапе часто просто исчезают, пояснил Силаев.

Среди других признаков мошенничества он перечислил недавнее создание профиля, отсутствие отзывов. Можно также поискать конкретное объявление на других площадках – часто преступники закидывают одну и ту же удочку под разными номерами.

В договоре на аренду должны быть четко указаны суммы платежа, депозита и условия его возврата, порядок расторжения договоров, сроки аренды. Если какие-то формулировки размыты – лучше не рисковать и отказаться от данного варианта, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что у россиян стали красть деньги через фейковые страницы для перевода по СБП.