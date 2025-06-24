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HR-эксперт рассказал о способах обмана соискателей при трудоустройстве

HR-эксперт Мурадян: соискателям важно изучить договор при трудоустройстве
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David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Соискателям важно обращать внимание на содержание договора при трудоустройстве, чтобы не нарваться на обман. Об этом «Москве 24» рассказал HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Так, прежде всего он посоветовал проследить, чтобы в договоре был прописан формат работы, а также нормированность графика.

«За этим идут дополнительные локальные нормативные акты, которые тоже надо подписать. Например, в них прописывается дресс-код, который нужно соблюдать, а нарушение может грозить увольнением. Важно обращать внимание и на положение об отпусках и премировании. Иногда на словах обещают одно, а в документах прописано другое», — добавил Мурадян.

Помимо этого, в процессе трудоустройства стоит выяснить, кто будет вашим непосредственным руководителем. Эксперт также указал на другие «ред флаги», с которыми сталкиваются сотрудники. Среди них — запрет на съемку, разглашение зарплаты, отношения в трудовом коллективе и не только.

Замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что во время поиска работы и трудоустройства есть опасность нарваться на мошенников и вместо получения новой должности потерять все сбережения. В первую очередь важно остерегаться «работодателей», которые требуют что-либо оплатить.

Ранее в России были представлены первые национальные рейтинги трудоустройства выпускников.

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