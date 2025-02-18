Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве

Во время поиска работы и трудоустройства есть опасность нарваться на мошенников и вместо получения новой должности потерять все сбережения. В первую очередь важно остерегаться «работодателей», которые требуют что-либо оплатить, рассказал RT замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Одна из самых распространенных схем обмана при поиске работы — когда вас просят заплатить за что-то. Это может быть плата за обучение, инструменты для работы, оформление бумаг или даже почтовые расходы», — предупредил эксперт, подчеркнув, что работодатель должен сам предоставить все необходимое сотрудникам для выполнения обязанностей.

Если новому сотруднику обещают быстрое обогащение, это тоже должно насторожить. Особенно это касается случаев, когда очень высокую зарплату обещают взамен на какие-то финансовые вложения, не говорят, как именно человек будет зарабатывать, делая упор на инвестициях – скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде, которая грозит потерей всех денег, пояснил специалист. Он призвал помнить, что работодатель не должен требовать от сотрудников открытия счетов в банке, просить их логин и пароль, а также не должны давать анкету при трудоустройстве с большим количеством личных вопросов.

Мошенниками также являются компании, которые предлагают устроиться на работу без официального оформления. Ветерков посоветовал внимательно изучать трудовой договор, так как часто в документ стали добавлять пункт о переводе пенсионных накоплений в какой-то фонд. Если заключить такой договор, то сотрудника затем быстро уволят, а его накопления – присвоят себе.

При трудоустройстве важно не принимать скоропалительных решений и внимательно изучать документы и отзывы о компании, в которой предлагают должность, заключил эксперт.

Напомним, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова также сообщила, что мошенники начали обманывать россиян под видом удаленного трудоустройства. Они размещают объявление с привлекательными условиями и зарплатой, а затем оплатить так называемый «залог», якобы гарантирующий, что соискатель не откажется от работы, а получив деньги, прекращают переписку.

Ранее стало известно, в какие отраслях зумерам чаще отказывают в трудоустройстве.