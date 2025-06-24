Бывшему замглавы новосибирского минтранса вынесли приговор за растрату

Новосибирского экс-замминистра Ставицкого осудили на 3 года за растрату

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергею Ставицкому по делу о растрате в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что осужденный в период с 2019 по 2021 год похитил деньги из бюджета за счет заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, который на деле принадлежал ему.

Чиновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 500 тысяч рублей и запретил занимать государственные должности, связанные с властными полномочиями, сроком на два года.

Также суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с Ставицкого свыше 1,5 миллиона рублей в пользу региона — в счет возмещения ущерба.

Подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда. Он не согласился с приговором и заявил о намерении обжаловать его, назвав обвинение несправедливым. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее директора филиала федерального вуза во Владимире заподозрили в растрате.