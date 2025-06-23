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Директора филиала федерального вуза во Владимире заподозрили в растрате

СК: директор филиала вуза во Владимире фиктивно устроил на работу свою знакомую
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СУ СК России по Владимирской области

Директора филиала одного из федеральных вузов во Владимирской области обвинили в незаконном использовании чужих денег в особо крупном размере с помощью служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Издание «Владимирские ведомости» уточнило, что речь идет о директоре филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, кандидате философских наук Андрее Чекушове.

По данным следствия и регионального УФСБ, подозреваемый устроил на должность заместителя директора свою знакомую, которая фактически не работала, но получала зарплату и тратила ее по своему усмотрению. В итоге с февраля 2020 года мужчина потратил около 7 млн рублей.

В филиале и по месту жительства подозреваемого прошли обыски — там изъяли документы и около 3 млн рублей. Директора задержали, после чего ему предъявили обвинения. Сам он признал вину, после чего суд отправил его под домашний арест.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изучают документы и проводят другие действия для выяснения всех обстоятельств дела и возможных причастных.

Ранее в Хабаровском крае задержали замглавы минтранса по делу о хищении.

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