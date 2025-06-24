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В России пройдет эксперимент по регистрации мигрантов без визы

«Прайм»: 30 июня РФ запустит эксперимент по регистрации мигрантов без виз на КПП
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Россия 30 июня запустит эксперимент по регистрации мигрантов без виз на пограничных пунктах пропуска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Казахстане.

Теперь желающие въехать в РФ иностранцы и лица без гражданства смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить электронное заявление о въезде в РФ с помощью мобильного приложения ruID. Через это же приложение они смогут сдать биометрические данные — предоставить фото лица и запись голоса, а также фотографию паспорта. При пересечении границы мигрантам нужно будет показать тот документ, данные которого были внесены в ruID.

В течение десяти дней после въезда на территорию РФ иностранцам будет необходимо посетить отделение банка с удостоверением личности для завершения регистрации биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

В посольстве РФ в Казахстане подчеркнули, что участие в эксперименте является добровольным, и его проведение не влияет на порядок въезда в РФ по обычной и электронной визе.

Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов в России стало в два раза меньше.

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