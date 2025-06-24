В России пройдет эксперимент по регистрации мигрантов без визы

Россия 30 июня запустит эксперимент по регистрации мигрантов без виз на пограничных пунктах пропуска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Казахстане.

Теперь желающие въехать в РФ иностранцы и лица без гражданства смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить электронное заявление о въезде в РФ с помощью мобильного приложения ruID. Через это же приложение они смогут сдать биометрические данные — предоставить фото лица и запись голоса, а также фотографию паспорта. При пересечении границы мигрантам нужно будет показать тот документ, данные которого были внесены в ruID.

В течение десяти дней после въезда на территорию РФ иностранцам будет необходимо посетить отделение банка с удостоверением личности для завершения регистрации биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

В посольстве РФ в Казахстане подчеркнули, что участие в эксперименте является добровольным, и его проведение не влияет на порядок въезда в РФ по обычной и электронной визе.

Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов в России стало в два раза меньше.